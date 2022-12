Was für eine tolle Woche für Bayer. Am Wochenanfang kletterte die Aktie erstmals seit Anfang August über die Marke von 56 Euro. Zwar ging es in den vergangenen Tagen wieder etwas nach unten, doch die Experten sehen für die Leverkusener noch deutlich mehr Potenzial. Diese Meldung reiht sich ein in eine ganze Reihe positiver Schlagzeilen, die zuletzt von Bayer zu vernehmen waren.

In der neuesten Studie führen die Analysten von Jefferies aus, dass Bayer in der Agrarsparte deutlich profitieren sollte und zudem Rückenwind durch sich positiv entwickelnde Wechselkurse bekommt. Das vermeldete das Analysehaus heute in einer neuen Branchenstudie. Analyst Chris Counihan bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung. Das neue Kursziel liegt bei 70 Euro und damit ein gutes Stück oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

Noch Anfang Oktober war die Bayer-Aktie bei nur noch 47 Euro aufgeschlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...