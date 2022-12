Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX hat in dieser Woche leicht korrigiert, der steile Aufwärtstrend ist - dem Parabolic System folgend - gebrochen. Der Index scheint eine Seitwärtsbewegung einzuschlagen, unterstützend dabei wirkt das Fibonacci Retracement bei knapp 3.180 Punkten. Die meisten Oszillatoren wie MACD und Momentum generieren kurzfristig Verkaufssignale, der RSI hat den überverkauften Bereich nun endgültig verlassen und befindet sich mit 61 Punkten im neutralen Bereich. Der ATX befindet sich unserer Meinung nach in einer Konsolidierungsphase, die sich wahrscheinlich auch noch in die nächste Woche hineinzieht. Die langfristige Betrachtung (auf wöchentlicher Basis) liefert ein nach wie vor positives Bild ab."

Den vollständigen Artikel lesen ...