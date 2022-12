Teamviewer-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 2,74 Prozent. An vier der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei erwischte Teamviewer am Donnerstag mit einem Plus von 2,85 Prozent einen absoluten Sahnetag. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. Dieses Hoch liegt bei 12,97 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz ...

