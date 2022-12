Vor rund acht Wochen hatte Varta seine Aktionäre mit der Nachricht geschockt, die Umsatz- und Gewinnprognosen für das dritte Quartal und auch für das Gesamtjahr ersatzlos streichen zu müssen. Darüber hinaus hatten einige Großaktionäre angekündigt, größere Aktienpakete auf den Markt zu werfen. In der kommenden Woche droht nun ein weiterer Nackenschlag für die Ellwanger…

Am morgigen Montag wird die Deutsche Börse bekanntgeben, welches Unternehmen künftig in welchem Index gelistet wird. Beinahe als sicher gilt, dass Porsche nach dem Börsengang im September in die erste Liga aufsteigen wird. Puma wird dafür vermutlich aus dem Dax weichen und in den MDax absteigen. Dabei könnte der Sportartikelhersteller den Batterieexperten Varta sogar in den SDax verdrängen…

Vor acht Wochen hatte sich der Kurs der Varta-Aktie in Folge der zahlreichen Hiobsbotschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...