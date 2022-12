Das war mal ein echter Paukenschlag in der vergangenen Woche. Am Donnerstag schoss die Valneva-Aktie aus dem Stand kräftig nach oben und nahm zwischenzeitlich sogar die 7-Euro-Marke wieder ins Visier. Grund dafür war die Veröffentlichung von Daten über mehrere Studien, die Valneva gemeinsam mit Partner Pfizer durchgeführt hatte. Diese Daten ließen die Anleger geradezu in Jubelstürme ausbrechen.

Denn die Partner haben Daten zum Antikörperspiegel bei Menschen veröffentlicht, die mit dem Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 geimpft wurden. Valneva vermeldete dazu, dass die Antikörperspiegel zwar in allen Studiengruppen im Laufe der Zeit abgenommen hätten, aber immer noch über dem Ausgangswert liegen und damit die Wirksamkeit der Impfungen bestätigt.

Von rund 30 Euro vor einem Jahr stürzte die Valneva-Aktie bis Ende September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...