Seit Jahren schwebt die unsägliche Glyphosat-Affäre über dem Chemie-Riesen aus Leverkusen. Doch in den vergangenen Wochen ist dieses Thema bei den Anlegern mehr und mehr in den Hintergrund gerückt, zumal Bayer vermutlich ausreichend Rückstellungen gebildet hat. Auch die Experten sind für Bayer extrem bullish eingestellt, und die Aktie scheint diese Prognosen bereits erfüllen zu wollen…

Denn in der neuesten Studie führen die Analysten von Jefferies aus, dass Bayer in der Agrarsparte deutlich profitieren sollte und zudem Rückenwind durch sich positiv entwickelnde Wechselkurse bekommt. Das vermeldete das Analysehaus heute in einer neuen Branchenstudie. Analyst Chris Counihan bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung. Das neue Kursziel liegt bei 70 Euro und damit ein gutes Stück oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

