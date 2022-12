Mit einem großen Sprung nach vorne endete für GameStop die vergangene Woche. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 5,16 Prozent zu. Der Titel beendete vier der fünf Tage im grünen Bereich. Heftig gejubelt hatte GameStop am Freitag mit einem Plus von 5,00 Prozent. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Top liegt bei 28,70 USD. Die Spannung bei GameStop ist also auf ...

