FuelCell Energy-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 5,17 Prozent. Der Titel verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Besonders heftig schoss FuelCell Energy am Mittwoch nach oben mit einem Plus von rund 8,13 Prozent. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Dieser Anstieg auf FuelCell Energy sorgt für ordentlich Entspannung. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund acht Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 3,95 USD. Es steckt also ordentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...