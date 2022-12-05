BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 50 (52) EUR - 'BUY'HSBC HEBT PORSCHE SE AUF 'BUY' (HOLD)HSBC STARTET PORSCHE AG MIT 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEONI AUF 8,10 (10) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN SETZT MERCEDES BENZ AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 8,70 (8) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 7,50 (6,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 74 (66) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT VITESCO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 65 (53) EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 800 (1000) DKK - 'BUY'JEFFERIES HEBT BELLWAY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2458 (1928) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 51,60 (50,30) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT KINGSPAN AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 45,90 (63,60) EURJEFFERIES SENKT PERSIMMON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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