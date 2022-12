Bei Varta reihten sich zuletzt zahlreiche Hiobsbotschaften aneinander. Zurückgenommene Umsatz- und Gewinnprognosen, Rücktritt des CEO und Großaktionäre, die Varta-Aktien gleich bündelweise auf den Markt schmeißen. Zu Beginn der neuen Handelswoche droht nun weiteres Ungemach, wenn auch von einer Stelle, die so vermutlich nur die wenigsten auf dem Schirm haben dürfte…

Denn am heutigen Montag wird die Deutsche Börse bekanntgeben, welches Unternehmen künftig in welchem Index gelistet wird. Beinahe als sicher gilt, dass Porsche nach dem Börsengang im September in die erste Liga aufsteigen wird. Puma wird dafür vermutlich aus dem Dax weichen und in den MDax absteigen. Dabei könnte der Sportartikelhersteller den Batterieexperten Varta sogar in den SDax verdrängen…

Im Zuge der großen Abwärtswelle Ende September halbierte sich die Varta-Aktie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...