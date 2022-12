Börsenneuling: Die in Salzburg ansässige VAS AG geht am 12. Dezember in das Marktsegment "direct market plus" der Wiener Börse. Ein Einbeziehungsantrag wurde eingebracht, wie der Errichter von Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse, Altholz und Restoffen, mitteilt. Die Aktie wird in das Handelsverfahren Auktion aufgenommen. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 4,00 Euro je Aktie festgesetzt. Mit 1. Dezember ist die Raiffeisen Centrobank in der RBI integriert. "Damit kombinieren wir die Expertise der Centrobank mit der finanziellen Stärke der RBI", beschreibt Lukasz Januszewski, RBI-Board Member für Markets & Investment Banking, bei einer Pressekonferenz die Vorteile der Zusammenführung. Auch würden praktische Argumente für ...

