In der DAX-Familie kommt es mit Wirkung zum 19. Dezember 2022 zu Änderungen. Porsche ersetzt Puma im DAX. Im MDAX ersetzt Puma die Varta-Aktie und Verbio kommt statt Deutsche Wohnen. Im SDAX werden About You, Verbio, Instone und Medios gelöscht, während Varta, Deutsche Wohnen, Elmos und Adva nachrücken. Im TecDAX gibt es keine Veränderungen.

