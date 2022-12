Der Faserhersteller Lenzing und Renewcell, ein Textil-zu-Textil-Recycling-Unternehmen aus Schweden, haben eine mehrjährige Liefervereinbarung unterzeichnet, um den Wandel der Textilindustrie von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Vereinbarung beinhaltet den Verkauf von 80.000 bis 100.000 Tonnen des zu 100 Prozent recyceltem Circulose® Textilzellstoffs an Lenzing. Der recycelte Zellstoff wird in der Produktion von Lenzing Cellulosefasern für Bekleidung und andere textile Anwendungen verwendet, teilt Lenzing mit. Circulose® stammt zu 100 Prozent aus Textilabfällen, z. B. alten Jeans und Produktionsausschuss, und wird zu Faserzellstoff. Textil- und Produktionsabfälle werden so zu neuen und hochwertigen Textilprodukten.

Den vollständigen Artikel lesen ...