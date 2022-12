Valneva SE veranstaltet heute einen Investorentag in New York City, um die aktuelle Impfstoffpipeline, die kommerziellen Produkte und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zu diskutieren. Das Management wird die wichtigsten kurz- und mittelfristigen Bewertungstreiber von Valneva hervorheben, darunter die frühe und fortgeschrittene Entwicklungspipeline sowie das kommerzielle Impfstoffgeschäft. Valneva wird den Angaben zufolge auch einen detaillierten Überblick über seine aktuellen Produkte am Markt und jene Faktoren geben, die für eine anhaltende Erholung und ein potenzielles Wachstum dieses Geschäftsbereichs sorgen, wenn die COVID-19-Pandemie nachlässt, gefolgt von einem kurzen finanziellen Überblick, wie das Unternehmen mitteilt. CEO ...

