Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Zuwächsen aus dem Handel gegangen, nach positiven Vorgaben aus Asien und guten Konjunkturdaten aus Europa brachte eine schwache Eröffnung an der Wall Street im Späthandel Gegenwind. Ängste vor nun doch stärkeren Zinsschritten der Fed waren wieder aufgeflammt, so konnte der ATX schlussendlich lediglich einen kleinen Zuwachs von 0,1% erzielen. Impulse von der Unternehmensseite blieben den ganzen Tag über Mangelware. Einen guten Tag hatten die großen heimischen Banken, die Bawag erzielte ein Plus von 0,5%, für die Erste Group ging es um 1,6% nach oben und die Raiffeisen Bank International konnte eine Verbesserung von 1,1% erzielen. Im Blickpunkt stand auch ...

