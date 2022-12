Am 19. Dezember ersetzt Porsche Puma im DAX und Verbio kommt neben Puma in den MDAX. Auch für den SDAX gibt es einige Änderungen. 6. Dezember 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). STOXX Ltd., der globale Indexanbieter der Deutschen Börse, hat die neue Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 19. Dezember 2022 bekannt gegeben. DAX, MDAX, SDAX und TecDAX repräsentieren die größten Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie werden alle drei Monate überprüft. Die Auswahl ...

