Miodrag Kostic, laut wikipedia per 2014 der zweitreichste Mann Serbiens, hat seine Anteile an der Addiko Bank umgeschichtet und aufgestockt. Zuvor hielt er Anteile u.a. auch über BDD M&V Investments. Diese Anteile wurden an die Infenity, bei beiden ist Kostic wirtschaftlicher Eigentümer, verkauft. Nach der Transaktion mit BDD M&V (die Transaktion wurde am 19. Oktober 2022 durchgeführt) kaufte Infenity Management weitere Aktien der Addiko Bank und erreichte den Angaben zufolge am 1. Dezember 2022 7,33 Prozent der Stimmrechte. Diese werden von der Credit Suisse als Nominee gehalten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Kostic hat im Jahr 2020 die slowenische Tochter der Heta Asset Resolution (Heta), der staatlichen Abbaubank der früheren Kärntner Hypo ...

