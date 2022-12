Als interessierter Börsianer hat man auch am Wochenende keine Ruhe. Wer etwa am frühen Samstagabend über die aktuellen Newsticker-Meldungen schweifte, der sah sich plötzlich mit einer aktuellen Nachricht des Online-Brokers flatexDEGIRO konfrontiert. Darin kündigte das Unternehmen in der Überschrift eine Erweiterung des Vorstands und eine Präzisierung der finanziellen Erwartungen für 2022 an. Was sich zunächst noch relativ harmlos anhört, verursachte bei der ohnehin schon seit 1,5 Jahren unter Druck stehenden Aktie zum Wochenstart einen Kurseinbruch um noch mal fast 40 Prozent. In der Meldung war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...