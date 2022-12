Anleger, die SMA Solar im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 66,45 EUR hingelegt werden. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,2 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 66,60 EUR ausgebildet. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken. ...

