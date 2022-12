von Leena ElDeeb und Tom Wan, Research Associates Neben dem Einbruch der Kryptomärkte durch das FTX-Debakel, auf das wir in unseren Berichten schon mehrmals eingegangen sind, haben im November noch eine Reihe anderer Faktoren für weitere Belastungen gesorgt - darunter die politischen Unruhen in China und im Iran und ein anhaltender, weltweiter Inflationsdruck. So sank der Gesamtmarkt für Kryptowährungen im November um fast 15 Prozent auf einen Wert von etwas mehr als 860 Milliarden US-Dollar. Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...