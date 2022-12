Die Finanzmärkte bleiben weiterhin von der Aussicht auf ein baldiges Ende des aktuellen Zinserhöhungszyklus und ein "Soft Landing" unterstützt. Robuste Wirtschaftsdaten und ein stabiler Arbeitsmarkt sowie ein nachlassendes Momentum der Inflationsentwicklung in den USA scheinen diese These zu stützen. Auch verschiedene Sprecher der US-Notenbank Fed deuteten an, dass das Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen geringer ausfallen dürfte. Unterstützung für die Weltwirtschaft könnte ein Ende der harten Lockdown-Politik in China bringen. Kurzfristig sorgten vereinzelte lokale Proteste für Verunsicherung an den Märkten, nichtsdestotrotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...