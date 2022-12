Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Boeing-Aktionären zu sehen. Bei einem Absturz der Aktie um rund vier Prozent dürfte das niemanden verwundern. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 178,27 USD. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. Schließlich genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent für ein neues Monatshoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 188,45 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...