Zumtobel Group mit finalen Zahlen für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2022/23: Wie bereits am 10. November mitgeteilt, wurden die Umsatzerlöse um 10,6 Prozent auf 627,8 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 45,2 Prozent auf 50,8 Mio. Euro, das Nettoergebnis um 46,8 Prozent auf 33,7 Mio. Euro (Vorjahr: 23,0 Mio. Euro). Beide Segmente, Lightning und Components, hätten sich dank besserer Verfügbarkeit von Komponenten und Rohmaterialien, positiver Wechselkurse, aber auch dank erfolgreich durchgesetzter Preissteigerungen positiv entwickelt, so das Unternehmen. Wichtige Umsatzimpulse seien aus den Regionen außerhalb von Europa, u. a. aus der Region Amerika & MEA gekommen. In der für die Zumtobel Group ...

