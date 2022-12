In der VBV Gruppe ist es zu einigen Nach-Besetzungen aufgrund von Pensionierungen gekommen. "Wir setzen in der VBV-Gruppe seit vielen Jahren auf Langfristigkeit - auch bei unseren Mitarbeitenden. Viele unserer Mitarbeitenden bleiben Jahrzehnte bei uns. Im Rahmen einiger im Jahr 2023 anstehender Pensionierungen kommt es nun zu Neubesetzungen", erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. "Wir freuen uns aber auch sehr, dass wir in unseren Reihen zahlreiche Mitarbeitende mit viel Potential haben. Daher können wir die hier frei werdenden Positionen mit internen Kandidaten besetzen." so hat Rudolf Greinix mit 1. November 2022 zusätzlich zur Leitung der Bereiche Marketing & Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...