Verbio -2.18% collectmoney (RABATT): Wie prognostiziert befindet sich die Verbio-Aktie weiter im Abwärtstrend. Jetzt werd erstmals Kurse von 70 Euro erreicht. Es erfolgt hier weiter eine Aufstockung der Position im Wikifolio, nun zuletzt zum Kurs von 68,45 Euro pro Stück über ein Discountzertifikat, mit dem ich nun die nächsten 9 Tage an der Kursbewegung der Atie teilnehme und dann maximal 70 Euro erhalten kann (plus 2,26 Prozent). Sollte die Verbio-Aktie sogar weiter fallen, gibt es eben im Tausch 1:1 den Gegenwert der Aktien am 16.12.2022. Dann sehen wir weiter. (07.12. 11:41) >> mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio Alphabet-A -0.60% einmaleins (IRRIQ): Youtube hat wohl seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...