HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3690/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/62 geht es um den bevorstehenden Start der VAS-Aktie am Montag, dazu gibt es Input von Gregor Rosinger. S Immo zeigt sich heute erholt, News gibt es zu Wolftank, Zumtobel, ATX Dividend, Research zu AT&S, RBI, OMV. Thomas Birtel macht es spannend, noch nie hatte eine Börsepeople-Folge in 2 Tagen auf so viele Zugriffe gebracht, der Noch-Strabag-Chef ist im Ranking http://www.audio-cd.at/people weit nach vorne gerückt. Im Cordoba 78 Cup erwischte es Conti, Qiagen und Fresenius. Die Nachricht "Erste ...

