q.beyond regelt Nachfolge von CEO Jürgen Hermann



07.12.2022

COO Thies Rixen übernimmt zum 1. April 2023 die Führung des Unternehmens

Der langjährige CEO Jürgen Hermann scheidet Ende März 2023 aus

Die erfahrene Finanzexpertin Nora Wolters erweitert zum 1. Januar 2023 den Vorstand als CFO

Köln, 7. Dezember 2022. Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters q.beyond hat in seiner heutigen Sitzung COO Thies Rixen (50) mit Wirkung zum 1. April 2023 zum neuen CEO berufen. Ebenfalls in der heutigen Sitzung hat das Gremium Nora Wolters (48) mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zur neuen Finanzvorständin (CFO) ernannt. Die langjährige Finanzexpertin war bislang kaufmännische Geschäftsführerin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein.

Erfolgreiche Transformation zu einem der größten konzernunabhängigen IT-Dienstleister

Der bisherige CEO Jürgen Hermann (58) verlässt q.beyond zum 31. März 2023 nach fast zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens. Nachdem unter seiner Führung die Transformation von einem Telekommunikationsanbieter zu einem der größten konzernunabhängigen IT-Dienstleister in Deutschland gelungen ist, hat sich Jürgen Hermann in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat frühzeitig auf diese interne Nachfolgelösung verständigt. Meilensteine der Tätigkeit von Jürgen Hermann waren der Verkauf der Telekommunikationsinfrastruktur und des Colocation-Geschäfts, die Repositionierung unter neuem Namen sowie mehrere Übernahmen von IT-Spezialisten zur gezielten Erweiterung des Portfolios. Hermann, dessen Vertrag regulär Ende März 2024 ausgelaufen wäre, erklärt: "Es ist Zeit für einen Generationenwechsel. Mit meinem Kollegen Thies Rixen und der erfahrenen Nora Wolters ist der Vorstand hervorragend aufgestellt, um das profitable Wachstum in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben." Seit der Trennung vom TK-Geschäft war der Umsatz ungeachtet der herausfordernden Rahmenbedingungen Jahr für Jahr deutlich gestiegen.

Dr. Bernd Schlobohm, Aufsichtsratsvorsitzender und Mitgründer von q.beyond, bedauert das Ausscheiden seines langjährigen Weggefährten und hebt hervor: "25 Jahre lang hat Jürgen Hermann unser Unternehmen entscheidend geprägt und in dieser Zeit außerordentliches geleistet. Dafür möchte ich ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich danken. Heute ist q.beyond ein wachstumsstarker IT-Dienstleister mit einem krisenfesten Geschäftsmodell, das nun zwei neue Vorstände in eine erfolgreiche Zukunft führen."

Neuer CEO verantwortete bislang das wachstumsstarke Cloud-Geschäft

Der neue CEO Thies Rixen wird den Ausbau des IT-Geschäfts in den kommenden Jahren fortsetzen. Der derzeitige COO entwickelte seit 2019 als Mitglied der Geschäftsleitung das Cloud-Geschäft zum entscheidenden Wachstumsmotor des Unternehmens und erweiterte in jüngster Zeit vor allem die Hybrid-Cloud-Kompetenz im Wissen um die künftigen Bedürfnisse mittelständischer Kunden. Rixen erklärt: "Die Zukunft der IT im Mittelstand liegt in einer intelligenten Mischung aus Private- und Public-Cloud-Services. Damit alle Ressourcen und Applikationen ineinandergreifen, bedarf es eines professionellen IT-Managements und eines integrierten Portfolios. q.beyond zählt zu den wenigen IT-Dienstleistern in Deutschland, die alle diese Kompetenzen unter einem Dach vereinen. Daraus ergeben sich vielfältige Wachstumschancen in den kommenden Jahren."

Neue CFO vereint operatives Know-how mit Finanzmarkterfahrung

An Rixens Seite wird künftig Nora Wolters unter anderem die Bereiche Finanzen, Personal, Recht und Investor Relations verantworten. Die studierte Bankbetriebswirtin und MBA verfügt über langjährige Führungserfahrung und verantwortete als kaufmännische Geschäftsführerin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein seit 2019 neben Finanzen und Controlling unter anderem auch IT, Einkauf, Personal und Marketing. Zuvor war sie unter anderem als CFO bei einer Corporate-Finance-Boutique sowie in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank und der Commerzbank tätig.

In den Augen des q.beyond-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Schlobohm ist Wolters die ideale Besetzung: "Nora Wolters kennt das Geschäft von mittelständischen Kunden und versteht Digitalisierung aus der Kundensicht. Dazu verbindet sie Führungsstärke, Teamgeist und unternehmerisches Denken und wird unserem Unternehmen neue Perspektiven eröffnen."

Ausbau der Beratungs- und Transformationskompetenz

Gemeinsam mit der neuen CFO Nora Wolters wird CEO Thies Rixen im Frühjahr 2023 einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 vorlegen und bei dieser Gelegenheit auch näher auf die Schwerpunkte der Strategie rund um Cloud, SAP und Softwareentwicklung für 2023 und darüber hinaus eingehen. Ein zentrales Thema steht bereits fest: der Ausbau der Beratungs- und Transformationskompetenz. Hierzu betont Rixen: "In vielen Fällen ist unsere Rolle bei Kunden noch zu sehr auf den Betrieb der IT beschränkt. Aber unsere rund 1.100 Expertinnen und Experten können mehr. Und das werden wir im kommenden Jahr stärker als bislang unter Beweis stellen."



Unternehmensprofil der q.beyond AG:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

