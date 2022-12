Die spanische Flugsicherung ENAIRE baut 14 Notfall-Sprechfunksysteme an neun verschiedenen Standorten aus und setzt dabei auf Frequentis-Lösungen. Das Projekt wurde im Jahr 2020 in Auftrag gegeben. Frequentis hat nun die Notfallsysteme sowohl im Hauptbetriebsraum als auch im Notfallsraum in Sevilla implementiert, die Systeme in Palma de Mallorca, auf den Kanarischen Inseln, in Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga und Madrid sollen in den Jahren 2022 und 2023 folgen. Nach Abschluss des Projekts werden den Fluglotsen eine größere Anzahl an Funk- und Telefonressourcen zur Verfügung stehen, die Qualität der Kommunikation wird verbessert und die Vielseitigkeit bei der Festlegung von Verfahren in Notfällen erhöht, heißt es seitens des ...

