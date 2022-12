Am 1. Dezember hat Valentina Rainone als Leiterin Finanzen ihre Arbeit bei der Wolford AG aufgenommen. Sie wird alle Aufgaben eines Chief Financial Officers (CFO) wahrnehmen, ohne direkt dem Vorstand anzugehören. Valentina Rainone startete als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei PWC und sammelte umfassende Führungserfahrung in den Finanzabteilungen verschiedener internationaler Luxusmode-, Einzelhandels- und Sportmarken wie Nike, Fendi und Ermanno Scervino. Zuletzt verantwortete sie als Global CFO die globale Finanzabteilung bei der italienischen Luxusmarke Marni (Teil der OTB Gruppe). Die Wolford AG wird auch weiterhin von einem zweiköpfigen Vorstandsteam geführt: Neben Silvia Azzali, seit November 2019 Chief Commercial Officer (CCO), agiert Paul Kotrba ...

