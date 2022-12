Powercell-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Denn der Kurs wird um satte rund vier Prozent abgestraft. Für ein Papier müssen damit nur noch 10,80 EUR hingelegt werden. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund vier Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Diese Marke wurde bei 10,40 EUR markiert. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Powercell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...