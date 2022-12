Der französische Luft- und Raumfahrtkonzern Thales Group S.A. (ISIN: FR0000121329) wird an diesem Donnerstag eine Zwischendividende in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der 6. Dezember 2022. Thales zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Für das Jahr 2021 wurden insgesamt 2,56 Euro (Zwischendividende 0,60 Euro zzgl. 1,96 Euro Schlussdividende) ausgeschüttet. ...

