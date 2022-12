Heute im gabb: Um 13:28 liegt der ATX TR mit -0.05 Prozent im Minus bei 6667 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.80% auf 0.735 Euro, dahinter Strabag mit +1.15% auf 39.75 Euro und DO&CO mit +1.14% auf 93.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14229 ( -0.30%, Ultimo 2021: 15884, -10.42% ytd). - News zu Strabag, Frequentis, Research zu DO & CO, Wolftank- Nachlese: VAS-Aktie startet am Montag in Wien, Input vom Capital Market Coach und vom Vorstand, ABC II- Cordoba 78 Cup: Volkswagen Vzg., voestalpine, HeidelbergCement ausgeschieden- Unser Robot sagt: Telekom Austria, FACC, Do&Co und weitere Aktien auffällig; Gottfried Neumeister führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Montana ...

