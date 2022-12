CSGN SW-hat die milliardenschwere Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Bezugsrechtsemission wurde von 98,2 Prozent der Aktionäre angenommen ADS- US peer *LULULEMON -9% NACHBÖRSLICH - NACH ZAHLEN, Q4 AUSBLICK ÜBERZEUGT NICHTAFX- CARL ZEISS MEDITEC vorb. -4.5% NACH ZAHLEN UND AUSBLICKDIC-EQS-News: DIC Asset AG vermietet 6.200 qm New Work-Flächen im Frankfurter Global TowerLHA-Die italienische Regierung vertieft einem Zeitungsbericht zufolge ihre Gespräche mit der Lufthansa über einen Verkauf der italienischen Fluglinie ITA. NDA-Aurubis Leser-Interesse nimmt zuSRT3-Sartorius hat eine Technologie- sowie Vertriebs- und Marketingkooperation mit der schwedische Bico Group vereinbart Und beteiligt sich an diesen mit 10%STM-STABILUS BESTÄTIGT VORLÄUFIGE ZAHLEN FÜR ...

