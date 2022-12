Das Beratungshaus Alvarez & Marsal (A&M) hat die neueste Ausgabe des A&M Activist Alert (AAA) mit Prognosen zur Tätigkeit aktivistischer Investoren in Europa veröffentlicht und erwartet eine Welle aktivistischer Investments in Europa im Verlauf des Jahres 2023, die sich 2024 fortsetzen wird. Dies sei ein Wiederaufleben, nach dem seit Anfang 2022 vorsichtigen und abwartenden Verhalten der Investoren. Die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine hatten dazu geführt, dass Analysen über die unmittelbare Zukunft von Unternehmen ungewöhnlich komplex geworden sind. Diese Unsicherheit wird sich zugunsten einer wieder größeren Transparenz verringern. Insgesamt hat A&M 144 Unternehmen identifiziert, die innerhalb der nächsten 18 Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...