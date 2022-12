DO & CO hat von MSCI ein Upgrade im ESG-Rating erhalten. Per Ende November wurde nun ein BB Rating ausgegeben, die Jahre davor wurde DO & CO mit CCC geratet. Allerdings war die vorherige Bewertung aus einer falschen Branchenklassifizierung (zusammen mit Abfallbeseitigungs- und Transportinfrastrukturunternehmen) entstanden. In unserer September Ausgabe des Börse Social Magazines haben wir mit DO & CO-Vorstand Gottfried Neumeister über ESG -Themen gesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...