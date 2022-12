Heute im gabb: Um 12:48 liegt der ATX TR mit -0.32 Prozent im Minus bei 6647 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.31% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Marinomed Biotech mit +3.65% auf 62.4 Euro, dahinter Warimpex mit +2.77% auf 0.742 Euro und Pierer Mobility mit +2.50% auf 63.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14345 (+0.40%, Ultimo 2021: 15884, -9.69% ytd). - News zu DO & CO, FACC, Lenzing, Finanzbildungs-Initiative, Research zu OMV- Nachlese: Weihnachts-Diashow CIRA, Thomas Birtel, Klemens Eiter und Do they know it's Christmas Time- Cordoba 78 Cup: BMW, EVN und Uniqa ausgeschieden- Unser Robot sagt: UBM, Strabag, Wolftank und weitere Aktien auffällig; Gottfried Neumeister führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO- Österreich-Depots: ...

