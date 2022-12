Aktionäre, die Nio im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund drei Prozent günstiger. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 12,95 USD. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. So genügt ein Anstieg von rund acht Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher bedeuten 14,03 USD diesen Höchstwert. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Wichtig ist aktuell auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...