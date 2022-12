Eine bemerkenswerte Rallye legte zuletzt Tencent auf das Parkett. Immerhin liegen die Kurse 3,64 Prozent höher als noch vor einer Woche. Mit Gewinnen schloss das Wertpapier an insgesamt zwei der fünf Sitzungen. Das Plus von 4,31 Prozent am Donnerstag war dabei für Tencent der höchste Tagesgewinn. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Bei 41,36 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...