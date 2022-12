Arg strapaziert wurden zuletzt die Nerven von JinkoSolar-Anteilseignern. Denn im Wochenvergleich verlor der Kurs 10,94 Prozent. Die Aktie verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Montag musste JinkoSolar dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 5,28 Prozent. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da JinkoSolar mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund zehn Prozent entfernt. Dieser Bremsbereich ist bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...