Bei Bayer wurde es in der abgelaufenen Woche regelrecht turbulent. Nachdem die Aktie insbesondere in der zweiten November-Hälfte kräftig zulegen konnte, ging es zuletzt wieder spürbar nach unten. Denn zum Wochenauftakt gab es einen herben Dämpfer. Grund dafür war eine kritische Stellungnahme der Bank of America. Es folgte jedoch umgehend ein weiteres Expertenurteil, das deutlich freundlicher daherkommt und damit Anlegern wieder richtig Mut macht.

Denn in der neuesten Studie führen die Analysten von Berenberg im Rahmen einer Fachkonferenz aus, dass die Stimmung im Gespräch mit Finanzvorstand Wolfgang Nickl "neutral" gewesen sei. Die Experten rechnen für 2022 mit einem Gewinn je Aktie von 7,70 Euro, womit Bayer schon in diesem Jahr seine Ziele für 2024 übertreffen sollte. Berenberg bleibt entsprechend bei einer Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt bei 70 Euro und damit ein gutes Stück oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

