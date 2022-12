Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit etwas höheren Notierungen beendet, der ATX lag über weite Strecken im Minus und sprang erst nach Veröffentlichung wichtiger US-Preisdaten ins Plus. Lange konnte er die Gewinne zunächst nicht halten, erst kurz vor Sitzungsschluss ging es dann wieder ins positive Terrain und er endete mit einem Zuwachs von 0,2%, was für die gesamte Woche gesehen einen Rückgang von 1,7% bedeutete. Impulsgebende Meldungen zu Einzelwerten blieben vor dem Wochenende Mangelware, auch von der Analystenseite kamen keine neuen Meldungen. Insgesamt blieb der Handel weiter sehr ruhig, da sich auf Grund des Feiertages viele Marktteilnehmer im verlängerten Wochenende befanden oder den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...