Credit Suisse akzeptierte für Kredit an Greensill zweifelhafte Rechnungen (FT) Verkauf des chilenischen Stromnetzes spült Enel Hunderte Millionen in die KasseAktionäre von Turquoise Hill Resources stimmen Übernahme durch Rio Tinto zuRoche präsentiert positive Daten für Hemlibra und Crovalimab Enteignung von Rosneft Deutschland durch Bundesregierung rückt näher (HB)Sanofi: Kein Gebot für Horizon - 'WSJ': Amgen fortgeschrittene Gespräche Air India steht kurz vor der Bestellung von bis zu 150 Boeing 737 Max (Economic Time) Commerzbank-Manager: Filialabbau ging für viele Kunden zu schnell (FAZ) RWE hat kein Interesse an Uniper - Dividende soll steigen (Rheinische Post) Volkswagen will seine Kräfte bündeln und prüft den Abschied seiner Tochter-Firma Skoda aus China va-Q-tec: ...

