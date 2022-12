Das Jahr des Hasen bringt Neuerungen, es beginnt am 22. Januar 2023. Es gibt eine Verbindung zwischen Rohstoffen und dem chinesischen Neujahr Das turbulente Tigerjahr ist also bald vorbei. Tiger gelten als grausam und wild. Was uns 2022 alles an Ungemach brachte, ist bekannt. Kaninchen sind schnell, geschickt, geduldig und verantwortungsbewusst. Vielleicht bringt das Hasenjahr wieder mehr Ruhe und positive Ereignisse. Laut den Astrologen sollte 2023 eher friedlich und harmonisch verlaufen. Das chinesische ...

