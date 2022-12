LPKF Laser 0.22% TraderCoach (PTDOP): Ein Outperformer in einer führenden Branche. Order zum Kauf gestellt. (12.12. 12:02) >> mehr comments zu LPKF Laser: www.boerse-social.com/launch/aktie/lpkf_laser_electronics_ag MTU Aero Engines 0.66% tradsam (14D00F29): Die Aktien der MTU AERO ENGINES NA O.N. haben ihr Erstziel erreicht und wurden mit Stop Loss abgesichert. Die dazugehörige Position Short-Turboscheine ist wertlos verfallen. (12.12. 10:31) >> mehr comments zu MTU Aero Engines: www.boerse-social.com/launch/aktie/mtu_aero_engines Volkswagen Vz. -0.53% MisterZ (82222222): Nun Ja Ten Sixty Four ist wieder raus, dafür kommen heute die Volkswagenvorzüge rein. Hier zielen ...

