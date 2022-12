In der letzten Woche handelten die wikifolio Trader ein buntes Potpourri verschiedener Aktien. Mit dabei das australische Bergbauunternehmen Fortescue Metals, der Spielwarenhersteller Funko und der Biokraftstoffproduzent Verbio. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 SMA Solar 5.59% Aktien-Chance 2 PVA TePla 10.40% Intelligent Matrix Trend 3 CS Group 5.47% Refresh 4 Niu Technologies (ADR) 36.30% Wasserstoff & Brennstoffzellen 5 Vestas Wind Systems 9.07% BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR Angst ...

