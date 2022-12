Beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech läuft es derzeit endlich wieder so richtig rund. Zuletzt hatte die Europäische Arzneimittelbehörde für einen Schub gesorgt, nachdem man entschieden hatte, dass der bivalente Impfstoff, der gegen das ursprüngliche Virus als auch gegen die Omikron-Variante schützen soll, nun auch als Erstimpfung genutzt werden kann und nicht mehr nur als Auffrischungsimpfung. Jetzt gibt es positive Meldungen aus den USA…

So haben BioNTech und Pfizer kürzlich mitgeteilt, dass der neu entwickelte Impfstoff gegen Corona und die Grippeviren in das beschleunigte Zulassungsverfahren aufgenommen wird. Dieser neue Wirkstoff besteht quasi aus einem mRNA-Grippeimpfstoff sowie dem an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff. Sollte der Wirkstoff die Zulassung erhalten, könnte das ein weiterer Schritt in Richtung Normalität werden, indem Menschen im Herbst wie bisher auch gegen die Grippe (und nun eben zusätzlich gegen Corona) ...

