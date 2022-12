Alphabet-Aktionäre brauchen heute wieder einmal starke Nerven. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund fünf Prozent aus. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Wie geht es nun weiter?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Alphabet der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alphabet-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Alphabet marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund 0,1 Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese Grenze ist bei 90,72 USD zu finden. Die Konstellation verspricht also höchst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...