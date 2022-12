Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag dem negativen europäischen Börsenumfeld angeschlossen und ist mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX musste zum Wochenausklang weitere 0,6% nachgeben, das bedeutete für den gesamten Wochenverlauf einen Rückgang von 2,9%. Die zu Ende gehende Woche stand vor allem im Zeichen der Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone, wo die Währungshüter ihren Zinssatz um jeweils 0,50 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt hatten. Vor diesem Hintergrund konnten auch nicht über den Erwartungen liegende Einkaufsmanagerindizes der Eurozone stützen, zumal diese weiterhin im Kontraktionsbereich unter 50 Punkten lagen. Bei den ...

