DAX-Wochenstart mit leichter Erholung und unserem ifo-Index voraus. In der Chartanalyse am 19.12.2022 mit allen Ideen aus der Vorbörse mehr. DAX verteidigt die Tiefs In der Sonntagsanalyse am 18.12.2022 hatten wir bereits über das große Bild gesprochen, welches im DAX den Ausbruch mit neuen Zielen auf der Unterseite darstellt (Rückblick): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...