Verbund und die OMV-Tochter Borealis haben eine Stromabnahmevereinbarung (PPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Damit soll die Versorgung von Borealis' Standort in Schwechat ab Januar 2023 mit Strom aus Wasserkraft sichergestellt werden. Die jährliche Liefermenge von rund 220 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Quellen ist vergleichbar mit der Menge an Energie, die benötigt wird, um 50.000 österreichische Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Verbund wird Strom aus zwei seiner österreichischen Wasserkraftwerke an der Donau, in Aschach und Abwinden-Asten liefern.Verbund ( Akt. Indikation: 79,60 /79,70, -0,13%) Die CA Immo startet ein weiteres Aktien-Rückkaufprogramm. Das Volumen beläuft sich auf bis zu zwei Millionen Aktien, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...